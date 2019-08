Cristina se quebró al hablar de la salud de Florencia Kirchner: "No está Néstor, me siento responsable"

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, se quebró al hablar de la salud de su hija Florencia Kirchner y comentó que el dolor por la muerte de Néstor Kirchner la llevó a unirse con la gente que se acercaba para brindarle fuerzas.

"Yo antes no tenía tanta cercanía con la gente. Él siempre la tuvo, fue siempre un animal de pueblo. Después de lo de él (su muerte) empecé a sacar fuerzas de la gente que se me acercaba, que me daba rosarios", afirmó la senadora que se refería a los momentos posteriores al fallecimiento del ex presidente Kirchner.

Cristina hacia referencia al Capitulo de su libro Sinceramente titulado Una yegua en el gobierno donde trata el tema del dolor y de la fuerza que tuvieron las Madres y Abuelas de Plaza de mayo que lucharon a través del dolor para conseguir la Justicia.

"Es muy duro para mí. No está él, que era su padre y yo me siento responsable entonces, bueno....", alcanzó a decir Cristina sobre Florencia Kirchner antes de romper en llanto. La multitud que fue a escucharla la ovacionó y momentos después comenzó la firma de libros desde el escenario.