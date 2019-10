Crisis económica: tras de la advertencia de Alberto Fernández y sin desembolso del FMI, se complica el futuro del Banco Central

Ante la incertidumbre persistente sobre el futuro del desembolso de U$S 5.400 millones, crecen las dudas sobre el futuro de las reservas del Banco Central (BCRA). Las advertencias del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre las arcas de la entidad monetaria dirigida por Guido Sandleris pusieron el foco sobre una problemática que deberá enfrentar la próxima gestión.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ya adelantó que en la próxima reunión con el Fondo no habrá definiciones sobre la erogación que originalmente estaba pactada para septiembre. A partir de esta definición, los interrogantes apuntan a qué va a pasar con los activos del BCRA.

En declaraciones radiales, Fernández había pedido al presidente, Mauricio Macri, que cuidara las reservas. En ese sentido, había añadido: “Hay una caída sostenida de dólares que el Gobierno no tiene ninguna idea de cómo pararla.Lo único que hace es pedirle al FMI que le deje seguir gastando los dólares que le dio”.

Desde la aplicación del cepo, que habilita la compra de hasta U$S 10.000 mensuales a las personas físicas, la entidad vendió U$S 70 millones diarios, es decir, unos U$S 1.500 millones al mes. A este ritmo, implicarían cerca U$S 4.000 millones hasta fin de año, por lo cual el representante del Frente de Todos advirtió que las arcas de libre disponibilidad del Central se ubicarán entre U$S 10.000 y U$S 11.000 millones a fin de mandato.

El pago de la deuda, al que se sumará en las próximas ruedas también el de las Letras del Tesoro que no están “reperfiladas”, se añade como un problema mayúsculo. En seis meses, desde el récord de U$S 77.481 millones del pasado 9 de abril, los activos internacionales cedieron en casi U$S 30.000 millones, una pérdida sin precedentes desde 2001.

Esta semana, el Ministerio de Hacienda tendrá que afrontar el pago de U$S 376 millones en concepto de intereses de títulos públicos en moneda local y extranjera. Y desde el 17 hasta el 10 de diciembre, los compromisos por la deuda pública ascienden a U$S 3.706 millones.

El saldo que quedará en la autoridad monetaria también se verá afectado por el movimiento de los depósitos en dólares y de la dolarización de portfolios. Los privados retiraron poco más de U$S 11.500 millones de sus cuentas desde las PASO, lo cual representa un 35% del total.

Después de los pagos que ya se concretaron con esa parte de las reservas, con las luz verde del FMI, ahora el BCRA cuenta con unos U$S 18.350 millones para controlar el dólar (ventas en el mercado cambiario) y pagar vencimientos de deuda del Tesoro hasta el 10 de diciembre. Sin embargo, si se confirma el resultado de las elecciones PASO, seguramente se abrirá una negociación entre Macri y Fernández para determinar cómo se fijarán las variables fundamentales en torno a la regulación de la economía, como el margen de maniobra sobre el mercado o el propio cepo cambiario.