Crisis económica: las acciones de los bancos y energéticas se hundieron por el freno a los negociados

Los grandes fondos de inversión escaparon de las acciones de los bancos y las energéticas luego del contundente triunfo de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las primarias. Es que el candidato del Frente de Todos prometió terminar los negociados de estos dos sectores.

Las acciones argentinas en Wall Street se desplomaron casi 60%. Edenor cayó 59%, el banco Supervielle 58%, Loma Negra 57%, y el banco Galicia, BBVA Francés y Central Puerto bajaron 56%. Pampa Energía y el Banco Macro cedieron 53%, TGS 48%. IRSA y Cresud descendieron 38%, Telecom 33% e YPF 32%.

El modelo de Macri se basa en regalarle ganancias extraordinarias a las compañías de sus amigos. El comentario de Alberto Fernández de bajar la tasa de interés de las Leliq para disminuir las ganancias extraordinarias de las entidades financieras fue uno de los factores que más ponderaron los fondos especulativos para soltar los papeles de los bancos.

El candidato también adelantó que frenará los tarifazos, que acumulan una suba de 2.500% para las eléctricas. Por eso, los grandes inversores vendieron de forma masiva las acciones de las energéticas.

Esta tarde, el Presidente no dio un mensaje de alivio para los fondos que hoy fugaron sus activos, lo que puede complicar la rueda del martes. "Las cosas no van a mejorar, tenemos que hacernos cargo y lo vamos a hacer", dijo en conferencia de prensa junto al candidato a vice, Miguel Ángel Pichetto. "El problema mayor es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo", añadió, a lo que remató: "Hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo". El mandatario incluso se negó a adelantar las políticas que aplicará para mejorar la crisis financiera y económica al defender que recién habían comenzado a analizar las alternativas.

Los bancos le dieron un espaldarazo a Macri al no renovar $ 157.000 millones de los $ 257.000 millones que vencieron el lunes de Leliq, aún con la suba de la tasa de interés del 63% al 74%. Las entidades precisaron de liquidez para hacer frente a la masiva dolarización de los activos de los ahorristas, que desde primera hora del día demandaron divisas. La bomba de las Letras del Banco Central asciende a más de $ 1 billón y su peligro radica en que se desarme de esta manera, con inyecciones masivas de pesos a la plaza por la incapacidad del Gobierno de contener las corridas. Las Leliq fueron creadas por el actual titular de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, luego de que los anteriores directivos, Federico Sturzenegger y Lucas Llach, armaran solos una bola de nieve con las Lebac.

El dólar, por otra parte, se disparó desde los $ 46,20 a los $ 65, pero luego recortó a $ 55 en el Banco Nación. La escalada se dio con un volumen bajo, con el aval del BCRA, que podría haber intervenido para bajarlo desde las primeras operaciones, que involucraron tan solo U$S 14 millones. En el día, entre el Central y el Tesoro vendieron U$S 165 millones que contuvieron tan sólo en el cierre a la cotización. Desde la city manejaron la hipótesis de que el Gobierno permitió esta devaluación intencionalmente para aplicar "terrorismo financiero", en línea con lo que después fue el discurso de Macri que responsabilizó al kirchnerismo.

El martes el mercado puede volver a probarse la intención del Ejecutivo de frenar la devaluación o continuar con la victimización tras la paliza electoral que recibió el oficialismo. Puede mejorar los humores en la plaza el anuncio de las medidas paliativas prometidas por el jefe de Estado antes del inicio de la rueda cambiaria a las 10. Mientras, los salarios perdieron 19% de su poder adquisitivo medidos en dólares y la inflación volverá a acelerarse desde agosto con la transmisión a precios que generó Macri al cruzarse de brazos hoy.