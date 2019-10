Crisis económica: con casi cuatro años de gestión, el Gobierno nacional dice que la economía actual es "kirchnerista"

El Gobierno nacional sigue culpando a la oposición por las medidas que tomó y las consecuencias de sus propias políticas, pese a que falta poco para que se cumplan cuatro años de gestión de Mauricio Macri, caracterizadas por la suba de la inflación, el desempleo y la recesión, en lo que caracterizó como un "modelo kirchnerista" que supuestamente se vieron obligados a tomar.

En esta ocasión, fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien culpó al resultado de las PASO por las actuales condiciones económicas. "Nos hacen tomar medidas que, más que nuestro ADN, es el modelo kirchnerista", intentó justirficar el funcionario ante el actual panorama económico.

Ante la consulta si la economía los estaba "obligando" a hacer kirchnerismo, la respuesta de Sica fue: "Exactamente".

Pese a la vuelta del cepo cambiario, la fuga de capitales no se detiene y así, el dólar sigue subiendo con caída de reservas, las cuales cayeron a 46.885 millones de dólares, con lo que desde las elecciones primarias de agosto descendieron casi US$ 20.000 millones. Según información oficial, este lunes los fondos atesorados en el Central bajaron US$ 563 millones debido al pago de los bonos BIRAD, emitidos para cubrir la deuda con los fondos buitre.

En cuanto al tipo de cambio, el dólar subía al comienzo de la semana a $ 61,02 para la venta en el segmento minorista, mientras roza los $ 75 en el contado con liqui, operación que triangula bonos o acciones.

La semana pasada, el INDEC informó que la inflación llegó al 5,9% en septiembre, por lo que ya alcanzó el 37,7% en lo que va del año. El Gobierno había prometido que sería del 5% en todo 2019.