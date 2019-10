Crisis económica: cada argentino debe más de 6 mil dólares

Es tan grande el pasivo generado por Cambiemos, que cada argentino debe más de U$S 6.000. El cálculo surgió a partir del análisis del proceso de megaendeudamiento que inició el presidente, Mauricio Macri.

La deuda externa de la Argentina ronda los U$S 284.000 millones, lo que equivale a una deuda de U$S 6.310 por ciudadano. Esto representa un 72,5% más que en diciembre de 2015, cuando la cifra total era de U$S 157.792 millones.

Al término del segundo trimestre, los compromisos crecieron 8,4% en términos interanuales, luego de haber alcanzado los U$S 283.567 millones, según los últimos datos difundidos por el INDEC. Con las cifras más recientes, la deuda externa creció un 79% en dólares desde enero de 2016.

Sólo en junio, la deuda aumentó U$S 22.091 millones, respecto de los U$S 261.476 millones que registraba al final del segundo trimestre del año anterior. El stock de deuda externa bruta total creció también en U$S 7.819 millones respecto del trimestre anterior, por el aumento de la deuda del Gobierno en U$S 6.248 millones y de las sociedades no financieras y hogares en U$S 2.319 millones.

A fin del segundo semestre del año, el 62% de la deuda corresponde al gobierno, el 26% a sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, el 8% al Banco Central, un 2% a las sociedades captadoras de depósitos y el 1% a otras sociedades financieras.