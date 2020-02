Crimen en Gesell: nuevos audios de los rugbiers por el asesinato de Fernando Baez

Se dio a conocer el audio de un testigo que es conocido de los rugbiers imputados por la muerte de Fernando Báez Sosa y que estuvo en Villa Gesell el día del asesinato. De acuerdo a su propio relato, el testigo debía ir a buscar unos bolsos que habían dejado en la vivienda que alquilaban los rugbiers.

"Yo me cagué hasta las patas, les dije ustedes están re locos, andá a levantar a los pibes y tomensé el palo para Zárate. Vayanse, vayanse", afirmó el testigo en un audio que envió a otro allegado. La respuesta de los rugbiers en ese momento fue que estaban exagerando y que nada iba a pasar.

"No se midieron, lo cagaron a patadas en el piso y lo mataron. Nada más que eso."

"Eso porque salieron mamados, se empezaron a pelear, son los que juegan al rugby, son los enormes, los grosos. No se midieron, lo cagaron a patadas en el piso y lo mataron. Nada más que eso. Yo no tengo nada que ver, es una muerte, papì. Que me voy a andar metiendo, que voy a querer problemas ¿Estás loco?", pregunta el testigo.

Por lo que se puede oír, este joven -también de Zárate y menor de edad- se había puesto de acuerdo con los rugbiers para dejar sus bolsos en la casa que el grupo alquiló en Gesell hasta tanto lo dejaran ingresar a un hotel. Luego comenta que los rugbiers creían haber "dejado medio muerto" a Fernando, pero no haberlo matado.