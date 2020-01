Crece la tensión en Medio Oriente: Irán bombardeó una base militar de Estados Unidos en Irak

Ante el aumento del grado de conflictividad en Medio Oriente, al menos trece misiles impactaron contra la base aérea de Al Asad, en Irak, que albergaba fuerzas estadounidenses. Así lo confirmó la Casa Blanca y el propio ejército iraní.

Desde Casa Rosada aseguraron, mediante a un retuit, que el presidente Donald Trump fue notificado inmediatamente después del ataque y que se encuentra analizando la situación junto a su equipo de seguridad nacional.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ