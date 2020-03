Luego de decidir no jugar ante Atlético Tucumán para prevenir la pandemia del coronavirus, River recibió criticas por parte de muchos protagonistas del fútbol argentino. Los periodistas también estuvieron incluídos: sin ir más lejos, Juan Pablo Marrón de TyC Sports lanzó un fuerte descargo en Twitter para manifestarse al respecto.

¿Qué fue lo que dijo este periodista? Lo siguiente: "A los que tomamos el tren todos los días, esquivamos empujones, nos agarramos de donde podemos, soportamos todas las temperaturas y la incertidumbre de no saber si llegamos, no sé si nos molestaría tanto jugar al aire libre en cancha de once".

Sin mencionar a River, Marrón se refirió a la decisión unilateral del club 'millonario' y por la cual podría recibir fuertes sanciones por parte de la Superliga. De hecho, en las últimas horas del viernes, este organismo presidido por Marcelo Tinelli se expresó negativamente sobre la decisión del 'Millonario'.