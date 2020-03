Coronavirus: Pedro Cahn desmintió a todo el panel de Animales Sueltos en vivo

El prestigioso doctor Pedro Cahn se encargó de explicar punto por punto las medidas que está llevando adelante el Gobierno nacional ante el coronavirus para así bajar el alarmismo que en el programa Animales Sueltos están provocando al comparar lo que sucede en Argentina con lo que ocurre en Italia, China y Estados Unidos, donde los casos son mayores.

Luego de que el conductor Luis Novaresio y su panelista Jonathan Viale acusaran al Ejecutivo nacional de “ideologizar” la enfermedad; el profesional aclaró que “el dengue es un problema más importante que el coronavirus en Argentina y tiene menos atención en los medios porque el coronavirus es algo nuevo que se expande, pero sanitariamente el dengue es más importante”.

“Pero el coronavirus tiene un nivel importante”, le retrucó Novaresio; a lo cual, el médico le remarcó: “No digo que no sea importante, es absolutamente cierto, pero tenemos una situación en un país que está pegado a nosotros como Paraguar en el que se estima que hay 200 mil casos de dengue.”

Acto seguido, Cahn explicó que “está bien que no se controle la temperatura. El punto es el siguiente: hay casos asintomáticos de que puede estar incubando la enfermedad y no nos dice nada la temperatura y si uno presenta fiebre puede tomarse un ibuprofeno antes del control y no lo va a revelar”. “Para esto se hace el autoreporteo, es lo que recomienda la OMS”, subrayó ante las insistentes preguntas de los panelistas de por qué en Ezeiza no se tomaba la temperatura.

Asimismo, expresó que “la enfermedad la puede contraer cualquiera” pero diferenció que “los casos más graves son personas que tiene más edad y presentan diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias crónicas”, como el caso del hombre que murió en el Argerich.

“No somos livianos con este tema. Desde el principio, cuando apareció el primer caso, se constituyó un comité asesorando a la secretaria de Acceso a la Salud, se tomaron una serie de medidas y tenemos medidas en carpeta que se irán tomando a medida que la situación lo exija. Hoy sería una locura cerrar las escuelas”, sentenció.