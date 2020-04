Coronavirus: inmobiliarias buscan quedar exceptuadas de la cuarentena

Cuando se anunció la extensión del aislamiento social obligatorio, Alberto Fernández dejó en claro que los gobiernos provinciales podrán elevar propuestas de apertura de actividades para que sean evaluadas por el Gobierno nacional, junto a autoridades sanitarias, y flexibilizar algunos sectores. Por ello, las inmobiliarias enviarán notas a las administraciones para analizar si pueden abrir los locales en plena cuarentena, en las zonas que lo permitan.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Juan Alejandro Bennazar aseguró a El Destape que el organismo está pidiendo que se respete el decreto de necesidad y urgencia a rajatabla, en relación al que dispuso la habilitación de pagos electrónicos, el freno de aumentos y la suspensión de desalojos. Sin embargo, adelantó que mañana enviarán notas a gobernadores e intendentes para dejar abierta a análisis la posibilidad de habilitar los locales para atender al público, como lo dispuso la última medida del Gobierno Nacional. "Cuidando la salud, ver qué posibilidades hay de ingresar en determinados lugares", resumió.

Para ello, ya elevaron un protocolo de trabajo que entraría en vigencia una vez finalizada la cuarentena o cuando se permita la apertura de locales. Según se especificó, el documento llegó al "Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat como porte solidario, humanitario y sanitario y como sugerencia para las inmobiliarias para ser puesto en práctica conforme se autorice la reapertura de las oficinas inmobiliarias en el país".

La Federación de Inquilinos Nacional realizó una encuesta a nivel país, de la cual participaron casi ocho mil personas entre el 6 y 9 de abril. Dentro de los resultados arrojados, el 41,9% no pudo pagar el alquiler del mes corriente por la pérdida de sus fuentes laborales, y el 58,4% percibe menos ingresos comparado con marzo.

La encuesta además reveló que el 51% de los inquilinos no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, medida obligatoria por Decreto, y que tenía como objetivo evitar la circulación y la propagación del virus. Al respecto, desde la CIA aseguraron a El Destape que apuestan a "hacer docencia sobre los propietarios" porque muchos no están acostumbrados al manejo de tecnologías para realizar los cobros.

Por eso, y pese a que ya van 25 días de cuarentena, lo que podría haber permitido cierta celeridad en los trámites, aseguraron que están analizando los costos de utilizar medios de pago electrónico así como las distintas alternativas habilitadas. Para no desviar los gastos del trámite al propietario o el inquilino (que por DNU no puede registrar aumentos en el precio del alquiler por 180 días), buscarán consensuar alguna alternativa con el Estado.

Hay varias posibilidades para realizar el pago. El dueño puede habilitar su propio CBU para un depósito directo, registrarse en Mercado Pago, utilizar la billetera virtual o, tal vez, la nueva cuenta DNI. Pero aseguraron que todos esos trámites llevan tiempo, lo que implica una demora en el cumplimiento del DNU que ya tiene dos semanas.

Desde la Federación Nacional de Inquilinos, explicaron a este medio que la inmobiliaria, como mediador de pago, puede poner a disponibilidad su propio CBU en modo de cobro a cuenta de terceros y facilitar la transacción. Pero desde el sector también argumentaron que eso lleva tiempo.

Mientras tanto, y a casi un mes de aislamiento social obligatorio, las inmobiliarias apostarán a intentar abrir en algunas localidades, siempre que el Gobierno lo permita, y para ello elaboraron un protocolo.

Según se estipula, sólo serán atendidas por sus dueños o un personal designado por el titular y el ingreso será permitido previa higiene con alcohol en gel. No podrán entrar, en tanto, personas mayores, embarazadas, niños o personas que integren la población de riesgo.

Antes y después del inicio de actividades, se deberá desinfectar el lugar y el horario de atención será determinado por las autoridades y sólo se utilizará para el pago de alquileres, entrega de llaves (sólo podría ser válido una vez levantada la cuarentena porque las mudanzas están prohibidas) y acciones que sean necesarias para una operación de compra y venta. No obstante, sin especificar cómo, apuntan a fomentar pagos de forma electrónica o depósito bancario.

Como ocurre con cualquier local comercial, el ingreso de personas estará vinculado al espacio disponible y el lugar deberá contar con material de higiene.

Tal como manifestaron a este medio al comienzo de la cuarentena, apuntan a la implementación de la firma electrónica para facilitar la firma de contratos y el protocolo incluyó el uso de tecnologías para hacer videos que faciliten la vista del inmueble a comprar o alquilar. De tal modo, pidieron instrumentar que las empresas prestadoras de servicios puedan dar altas y bajas para habilitar una propiedad. Las visitas, en tanto, sólo se podrán hacer respetando distancias establecidas por el Ministerio de Salud y en caso de necesitar usar el ascensor, éste podrá ser utilizado sólo por una persona a la vez.

Desde el Ministerio de Hábitat remarcaron a este medio que ante la imposibilidad de mudarse, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, los inquilinos no deben pagar por las dos viviendas, sino sólo por la que están ocupando.

Aclararon que las mudanzas no están contempladas como actividades o servicios esenciales, por lo que no están permitidas. Las personas no se pueden mudar por un caso de fuerza mayor. Esa situación es ajena a la voluntad del inquilino y le impide hacer frente al contrato que debería comenzar.

En caso de existir alguna dificultad de acuerdo entre partes, las consultas se pueden hacer a organismos de mediación, buscando siempre que la situación no se judicialice.