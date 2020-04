Coronavirus en Argentina: los hospitales bonaerenses tienen un 50% de ocupación de sus camas

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó los resultados que han arrojado las medidas que se tomaron a nivel nacional y provincial para frenar los contagios de coronavirus, a lo cual, estimó que "si se mantienen estas medidas, se puede estar así un tiempo largo y no tener tantos casos”.

“Las medidas que se tomaron nos permiten que hoy los hospitales de la provincia tengan un 50% de ocupación de sus camas”, indicó el funcionario provincial en diálogo con El Destape Radio y explicó que “todavía se está en un momento de preparación y de espera producto del éxito de las medidas que se tomaron".

Indicó que desde la Provincia están “entregando camas, respiradores, bombas, monitores, y todo eso aumenta la capacidad de respuesta" y destacó: “Todo el tiempo que ganemos hasta que llegue la gran cantidad de casos ayuda".

"Si se mantienen estas medidas podemos estar así un tiempo largo y no tener tantos casos. Si hay más circulación va a haber crecimiento de los casos. Lo que queremos que suceda es que se trasladen lo menos posible", explicó.

En ese sentido, el viceministro de Salud apuntó que “en las etapas de las epidemias uno va definiendo y cambiando la definición de los casos probables" y ejemplificó que “ahora, alguien con fiebre y dolor de garganta que antes era una gripe común ahora es un caso sospechoso".

"No estamos subregistrando casos. El trabajo que se está haciendo es bueno y no hay coronavirus circulando que no estemos detectando", aclaró.

Además, Kreplak aseguró que “está demostradísimo que se está achatando la curva" por lo cual remarcó que “si se sostiene el nivel de alarma, si no se afloja, esto va a estirarse bastante".