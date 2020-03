Coronavirus en Argentina: Anses evalúa pagarle por Correo Argentino a los que no estén bancarizados

El secretario General de la Anses, Santiago Fraschina, indicó que hasta el momento se han anotado cerca de 6 millones de personas para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y adelantó que para las personas que no están bancarizadas, están evaluando la posibilidad de pagar a través del Correo Argentino.

Son miles de personas que cobran la jubilación o el seguro de desempleo y que no se encuentran bancarizadas y se ven en la incertidumbre de no saber cómo cobrarán si no hay atención en los bancos. Ante esta situación, el economista indicó a El Destape Radio que están “desarrollando distintos mecanismos para los que no tengan cuenta bancaria" y anticipó que "una opción para los que no tienen cuenta es mandarlo a través de Correo Argentino".

Por otra parte, el integrante de Anses contó respecto a la inscripción al Ingreso Familiar de Emergenia: “Estamos pensando abonar el IFE para el 15 de abril, si es posible antes”. Detalló, también, que hasta el momento se han inscriptos cerca de 6 millones de personas y comparó que “se hizo un cálculo al inicio de 3.600.000 familias beneficiarias".



Asimismo, explicó que “la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia empezó el viernes y es por número de documento y para no colapsar la página de ANSES hay que respetar el número de DNI” y aclaró que “los que reciben la AUH y la AUH por embarazo no se tienen que inscribir, se paga directo". “Pedimos solidaridad, que no entren a la página de ANSES si no les corresponde el número de DNI”, insistió.

Además, alertó: “No hay nadie de ANSES llamando ni gestores. Que quede claro que no estamos haciendo nada de eso", frente a la posibilidad de que aparezcan oportunistas en estos momentos de crisis.

En este contexto de emergencia sanitaria y una economía paralizada, el integrante de Anses valoró las medidas decretó el Gobierno para atender a los sectores que menos tienen y adelantó: “Vamos a dar un bono a jubilados, se duplicó la AUH, se prorrogaron las cuotas con la ANSES y se suma el IFE".

“Estamos haciendo esto cuando encontramos un sistema previsional muy desfinanciado. Querían instalar la idea de que el sistema previsional estaba quebrado y es una mentira: no quiebran. O los financiás o no, y ahora lo estamos financiando", sentenció.