Córdoba: Juan Schiaretti anunció su gabinete, que tendrá espacio para un dirigente del kirchnerismo

El gobernador cordobés Juan Schiaretti anunció el nuevo gabinete de Gobierno que lo acompañará desde el 12 de diciembre próximo, cuando asuma su tercer mandato al frente de esta provincia: las novedades son la creación del súper Ministerio de Coordinación, la creación del Ministerio de la Mujer, que ocupará Claudia Martínez, y la incorporación del delasotista-kirchnerista Eduardo Accastello como nuevo ministro de Industria y Comercio. El dato es que los delasotistas puros, que apoyaron al Frente de Todos, quedaron fuera del nuevo gobierno schiarettista.

Este será el tercer gobierno no consecutivo de Schiaretti, un aliado estratégico del presidente Mauricio Macri, quien en las PASO del 11 de agosto y en las elecciones nacionales del 27 de octubre pasado se negó a apoyar al candidato peronista del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien finalmente resultó ganador en ambos comicios y desde el próximo martes 10 de diciembre será el presidente de Argentina.

Schiaretti llegó a la gobernación cordobesa por primera vez en 2007, en unas polémicas elecciones realizadas el 2 de septiembre en las que Luis Juez denunció fraude y reclamó que se abrieran las urnas. Finalmente, la Justicia Electoral cordobesa le dio la razón al "Gringo". En 2015, Schiaretti volvió a la gobernación, tras alternar nuevamente con De la Sota y en mayo pasado, gracias a que Mauricio Macri hizo detonar Cambiemos Córdoba, el gobernador cordobés logró la reelección con 54% de los votos y copar la Legislatura con el 75% de las bancas para su alianza Hacemos por Córdoba.

-Silvina Rivero, actual secretaria General de la Gobernación ocupará el súper Ministerio de Coordinación, que tendrá bajo su control seis secretarías: General de la Gobernación, de Ambiente, de Transporte, de Conectividad, de Innovación y de Comunicaciones. Quienes conocen a Schiaretti aseguran que Rivero será la encargada de “convocar al Gabinete y controlar milimétricamente la ejecución del Presupuesto”, que será el ojo del gobernador en cada acción de gobierno.

-La creación del Ministerio de la Mujer es un premio para Claudia Martínez, presidenta del PJ capitalino y secretaria de Lucha contra la Violencia de la Mujer y la Trata de Personas: el peronismo volverá a gobernar la Municipalidad de Córdoba con Martín Llaryora, primer intendente peronista desde 1973. Entre 1999 y 2003 la Municipalidad había sido gobernada por el menemista de la UCeDe, Germán Kammerath; un aliado de De la Sota.

-El nombramiento de Eduardo Accastello como flamante ministro de Industria y Comercio, candidato a gobernador del kirchnerismo en 2015 y principal dirigente kirchnerista cordobés desde 2003 también fue un premio: el kirchnerismo bajó su lista provincial en mayo y no presentó candidatos a gobernador, ni legisladores; ni intendentes en ninguno de los 427 municipios cordobeses. El kirchnerismo pejotista trabajó para la reelección de Schiaretti, como la diputada Gabriela Estévez y el ex secretario de DDHH de la Nación, Martín Fresneda.

-En el Ministerio de Finanzas seguirá Osvaldo Giordano. En la cartera de Agricultura y Ganadería seguirá Sergio Busso; y en Educación, Walter Grahovac. El Ministerio de Trabajo sigue a cargo de Omar Sereno; Ricardo Sosa seguirá al frente del Ministerio de Obras Públicas y Fabián López seguirá al frente del Ministerio de Servicios Públicos.

-El ministro de Gobierno y Seguridad y armador político del gobernador, Juan Carlos Massei ocupará el Ministerio de Desarrollo Social: desde ese cargo tendrá caja y territorio para una posible candidatura a senador nacional en 2021 y a gobernador en 2023. Massei es el dirigente mejor preparado en el schiarettismo para suceder al gobernador.

-La cartera que ocupa actualmente Massei se dividirá en Gobierno y Seguridad: el nuevo ministro de Gobierno será Facundo Torres, un sub-50 que fue intendente de Alta Gracia; mientras que el ministro de Seguridad será el actual secretario Alfonso Mosquera, hijo del fallecido juez federal menemista José Alejandro Mosquera y testigo del femicidio de Nora Dalmasso.

-Laura Jure, una tecnócrata schiarettista que había anunciado el fin del delasotismo fue promocionada a ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar. Actualmente Jure es secretaria de Equidad y Promoción de Empleo.

-El legislador Julián López será el nuevo ministro de Justicia y DDHH.

-Pablo de Chiara ocupará el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

-El actual ministro de Salud, Francisco Fortuna será el jefe de la poderosa bancada legislativa de Hacemos por Córdoba. En su reemplazo asume como ministro Diego Cardozo.

-La Agencia Córdoba Turismo estará a cargo de Esteban Avilés, actual intendente de Villa Carlos Paz. Era un secreto a voces que Avilés iría a Turismo, en compensación por integrar Hacemos por Córdoba con su partido vecinal. Avilés es un ex radical que se alió al juecismo para lograr su primer mandato como intendente; luego coqueteó con De la Sota y Schiaretti; y en las PASO y octubre apoyó la reelección de Mauricio Macri.

-Nora Bedano, ex legisladora kirchnerista y ex esposa de Accastello seguirá en la Agencia Córdoba Cultura; a la Agencia Córdoba Joven va Matías Anconetani; mientras que la Agencia Córdoba Deportes estará nuevamente a cargo del ex basquetbolista Héctor “Pichi” Campana.

-Jorge Córdoba seguirá siendo el fiscal de Estado de la Provincia.