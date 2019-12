Copa Libertadores 2020: días y horarios confirmados para los partidos de River, Boca y todos los equipos argentinos

En las últimas horas del jueves 18 de noviembre, Conmebol hizo oficial el cronograma de todos los partidos de la Copa Libertadores 2020. De este modo, todos los equipos argentinos conocieron su fixture con días y horarios confirmados. ¿Cuándo y contra quiénes juegan? Tanto River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre serán quienes representen al país en el certamen continental.

A saber: River tendrá que viajar a Ecuador para dar su primer paso ante Liga de Quito. Por su parte, Boca visitará a Caracas en Venezuela y Racing también tendrá que marchar hacia territorio 'vinotinto' para jugar ante Estudiantes de Mérida.

¿Tigre y Defensa? El 'Matador' recibirá a Palmeiras y el 'Halcón' hará lo propio contra Santos. De este modo, ambos equipos debutarán en el certamen del año que viene frente a elencos brasileños. ¿Querés ver los fixures completos de estos cinco clubes? Te los dejamos aquí debajo.

Estos son los días y horarios de los partidos de River, Boca y todos los equipos argentinos en la Libertadores 2020

RIVER

4/3 a las 21.30 vs. Liga (visitante)

11/3 a las 19.30 vs. Binacional (local)

17/3 a las 21.30 vs. San Pablo (visitante)

7/4 a las 19.30 vs. Binacional (visitante)

22/4 a las 21.30 vs. San Pablo (local)

5/5 a las 21.30 vs. Liga (local)

BOCA

3/3 a las 21.30 vs. Caracas (visitante)

10/3 a las 21.30 vs. G3* (local)

18/3 a las 21.30 vs. Libertad (visitante)

9/4 a las 21 vs. G3* (visitante)

21/4 a las 21 vs. Libertad (local)

7/5 alas 21.30 vs. Caracas (local)

​*G3 es el que triunfe de los siguientes cruces: Independiente de Medellín de Colombia (DIM) vs. Deportivo Táchira de Venezuela y Bolivia 3 vs. Atlético de Tucumán.

RACING

5/3 a las 19 vs. Estudiantes de Mérida (visitante)

12/3 a las 21 vs. Alianza Lima (local)

18/3 a las 19.15 vs. Nacional de Montevideo (Local)

8/4 a las 21.30 contra Alianza Lima en Perú (visitante)

22/4 a las 19.15 vs. Nacional de Montevideo (visitante)

​6/5 a las 19.15 vs. Estudiantes de Mérida (local)

DEFENSA Y JUSTICIA

3/3 a las 19.15 vs. Santos (local)

11/3 a las 21.30 vs. Olimpia (visitante)

17/3 a las 19.15 vs. Delfín (local)

8/4 a las 19.15 vs. Olimpia (local)

23/4 a las 23 vs. Delfín (visitante)

5/5 a las 19.15 vs. Santos (visitante)

TIGRE

4/3 a las 19.15 vs. Palmeiras (local)

10/3 a las 19.15 vs. Bolivar (visitante)

19/3 a las 19 vs. G2* (visitante)

7/4 a las 19.15 vs. Bolivar (local)

23/4 a las 21 vs. G2* (local)

6/5 a las 21.30 vs. Palmeiras (visitante)

​*G2 podría ser Cerro Largo, Palestino, Corinthians, Guaraní o Bolivia 4.