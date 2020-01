Colin Farrell interpretará al memorable villano El Pingüino en la nueva película de Batman

The Batman está cerrando su elenco de estrellas con una nueva incorporación para un rol clave, El Pingüino. Se trata de Colin Farrell, actor de amplia trayectoria, que ya tiene experiencia en el cine de superhéroes -fue villano en la primera adaptación al cine que se hizo de Daredevil-, que encarnará al temido monstruo de Ciudad Gótica. De esta manera, Farrell se sumó a la aventura liderada por Robert Pattinson, que tomará la posta de Ben Affleck, el último Batman en pantalla.

La noticia fue confirmada por Matt Reeves (responsable de la nueva trilogía de El Planeta de los Simios), el director de la nueva película del hombre murciélago, a través de Twitter. Reeves compartió un gif del actor con el texto: "¿sos vos, Oz?", en referencia al verdadero nombre del villano, Oswald Cobblepot.

