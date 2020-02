Claudio Moroni aclaró que no habrá cambios en la edad jubilatoria

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, afirmó que "no hay actualmente ningún proyecto" del Gobierno en el que se esté evaluando cambiar la edad jubilatoria.



"Hoy por hoy, el Gobierno no está pensando ni evaluando cambiar la edad jubilatoria. No hay actualmente ningún proyecto", dijo Moroni en declaraciones a Télam, horas después de haber dicho en una entrevista que el tema de la edad para retirarse debía "ponerse en discusión" por el aumento de la expectativa de vida.

El ministro apostó por alcanzar un sistema previsional sustentable y contestó a las críticas sobre el aumento en las jubilaciones y pensiones: "El Gobierno hace lo que dijo que iba a hacer cuando envió el proyecto de ley de Solidaridad: fortalecer el carácter redistributivo de los sistemas de seguridad social teniendo en cuenta los sectores que quedaron más abajo en la pirámide".

Por eso, el funcionario admitió que se busca encarar las "correcciones para no llegar a un punto" en el que el sistema jubilatorio "se convierta en algo insustentable".

"Con este esquema le dimos al 75% de los beneficios un aumento superior al que habrían tenido con la fórmula anterior: dos bonos de 5 mil pesos, un adicional en la AUH de 2 mil pesos en enero, y aumento en las asignaciones familiares y la AUH también por encima de la fórmula anterior", aseguró Moroni anteriormente en diálogo con El Destape Radio. Además, dijo que "más de 80% de los beneficios aumentaron más de lo que hubiese correspondido de acuerdo con la fórmula de la inflación", y resaltó que, "además, se hace en la emergencia, en un marco de severas restricciones".



"Es cierto que hay sectores que van a tener un aumento inferior pero son los menos y no quiere decir que nos desentendamos de ellos, sucede que en estos 180 días ponemos el foco en los sectores más afectados; no estamos haciendo un ajuste: el gasto total del trimestre es muy superior al que hubiese sido con la norma anterior", explicó Moroni.

Desde @ansesgob queremos aclarar que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general — Alejandro Vanoli (@avanoliok) February 19, 2020