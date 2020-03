Clarín expuso el nombre de la mujer que escrachó a Mauricio Macri y ahora ella sufre amenazas

Luego de que una joven escrachó a Mauricio Macri en un vuelo y el ex presidente le respondió, Clarín sacó un artículo revelando la identidad de la mujer, quien fue víctima de fuertes amenazas en sus redes sociales.

"Macri, ladrón, arruinaste el país. ¿No te da vergüenza?", preguntó la mujer y subió el video en su cuenta de la red social Instagram. Junto al ex mandatario estaba la esposa Juliana Awada. "No creo", fue la respuesta de Macri ante la pregunta. Clarín no protegió la identidad de la ciudadana, un papelón que la expuso a un mal rato.

"Tremenda gorda de mierda sos", "malcogida", "chorra" y "lakra" fueron algunos de los comentarios despectivos que la joven recibió. Además, recibió fuertes amenazas de muerte, registros machistas y patriarcales de un odio que persiste. La joven había compartido el momento en que se dirigió al ex mandatario como storie de Instagram, y la popular red social decidió restringírsela.

Recordemos que Mauricio Macri venía del V Encuentro Ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala, donde pronunció una repudiable frase acerca del Coronavirus: “Más peligroso que el coronavirus es el populismo”.