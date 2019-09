Cierre de Fanazul: denuncian por el riesgo de contaminación y abandono de la planta

El gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la localidad bonaerense de Azul denunció en la Justicia que el corte de suministro de luz y agua a la planta FANAZUL que fabricaba explosivos podría causar una contaminación irreversible para el suelo y el agua de la zona. Además advierten que impediría que en un futuro la fábrica, cerrada en 2018 por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, vuelva a abrir sus puertas.

"Si se corta la luz, se inundaría una parte de la planta porque no se podría bombear el agua. Esto traería dos problemas: la contaminación, porque los desagues de las plantas D y G aún están con residuos de explosivos y la clausura definitiva de la planta que ya no podría reabrirse en un eventual próximo gobierno", afirmó a El Destape Vanina Zurita, secretaria de Formación de ATE Provincia.

Por orden del ministro de Defensa, Oscar Aguad y el entonces interventor de Fabricaciones Militares, Jorge Riva, la planta Fanazul cerró el 28 de diciembre de 2017 y dejó a 220 trabajadores en la calle. Los empleados denuncian ahora que cortarán la luz y que el residuo del explosivo Trotyl podría contaminar el suelo y el agua si no es retirado del desagüe.

"No podemos esperar a que la planta se inunde para saber cuál reacción tendrá el Trotyl. El cierre de una planta como esta necesita de una limpieza que impida el riesgo. La planta fue vaciada, pero las tuberías aún siguen con residuos", explicó Zurita, quien contó que el agua además inutilizaría la planta.

FanAzul fue un emblema de Azul y una de las fuentes de trabajo más importantes de la localidad. En 2017, la fábrica otorgaba 14 millones de pesos mensuales a la zona por el pago a proveedores y salarios de trabajadores que motoriza el consumo interno.

"Hay una fábrica de explosivos que está cerrada y que la quieren convertir en un pasivo ambiental sin ningún tipo de planificación, de saneamiento, ni de nada", sostuvo Zurita. El gobierno de Cambiemos al menos despidió a 650 trabajadores de Fabricaciones Militares que se desempeñaban en las sedes de Río Tercero, Beltrán, Azul y Villa María.

La denuncia presentada por ATE fue radicada en la Fiscalía Federal de Azul y desde el Gremio advirtieron que los trabajadores que hacen mantenimiento en la planta no tienen actualizada la ART, resguardan la seguridad de la planta sin servicio de emergencia y sin teléfono.

FanAzul fue creada en 1988 y se especializaba en la fabricación de pólvora y empleaba en total a 266 trabajadores. La diputada nacional, Elisa Carrió había acusado que La Cámpora usaba FANAZUL para fabricar armas que terminaban en la triple frontera, sin embargo, en la planta no se realizaron nunca armas, no tenían el equipamento y no fabricaban balas desde los noventa.