Chiche Duhalde contó qué hará en un escenario de balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri

La precandidata a senadora provincial, Hilda “Chiche” Duhalde, aseguró que ya tiene definido su posicionamiento en caso de que en las elecciones de octubre haya un balotaje entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La dirigente de Consenso Federal confirmó que ante la posibilidad de una segunda vuelta entre los binomios Fernández-Fernández y Macri-Pichetto en las próximas elecciones, no votará.

"Entre Cristina y Macri hay balotaje no voy a votar porque la ley me ampara. Tengo 72 años, entonces no voto”, aseguró la referente lavagnista.

Sobre la candidatura de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente por el espacio de Mauricio Macri, confirmó que le produjo "dolor" y "sorpresa".

“Lo veía un peronista convencido. No me gusta utilizar la palabra traidor, pero no me gusta verlo ahí. Porque uno tiene que morir con las botas puestas, defender sus convicciones”, manifestó.

“Me parece un caso muy fuerte porque demuestra que hay personas que cuando están en un espacio son absolutamente leales a ese espacio. ¿Dónde queda la ideología?”, se preguntó.

Por otro lado, aseguró que hay un conflicto interno con la designación de Marco Lavagna como candidato a diputado, que llegó por la eliminación de las PASO y la impugnación de una lista radical.

“El error -continúa- me parece que es no permitir que los otros compitan. ¿Qué haría yo? Diría, bueno, compitan, el que gana gana y no cercenarle la posibilidad a otros, sobre todo a personas con historia muy larga en la política”, aclaró.