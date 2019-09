Cepo al dólar: qué decían los funcionarios macristas sobre el control de cambio

A través de un decreto, el Gobierno de Mauricio Macri estableció un cepo cambiario, una medida que fue criticada por Cambiemos mientras eran oposición y que habían prometido eliminar cuando asumieran la presidencia.

Ninguno de los funcionarios y ex funcionarios macristas resisten un archivo y durante el 2015 y años anteriores criticaron duramente a la entonces presidenta Cristina Kirchner por implementar un control de cambio.

Ahora el Gobierno nacional implementó un cepo cambiario ante la crisis de dólares que generó el modelo de Macri. Desde el lunes, la compra de divisas requerirá la autorización del Banco Central, por el Decreto 609/2019, firmado este domingo por el Presidente, Marcos Peña y todos los ministros nacionales".

No hay cepo. No hay narco. No hay corrupción. No hay Argentina