Cepo al dólar: los trolls de Cambiemos salieron a bancar la medida de Macri

El domingo, horas antes del partido River- Boca, una medida del Ejecutivo nacional, publicada en el Boletín Oficial, sorprendió a todos: la vuelta del cepo cambiario.

Ocurre que, el Gobierno nacional implementó un cepo cambiario ante la crisis de dólares que generó el modelo de Mauricio Macri. Desde el lunes, la compra de divisas requerirá la autorización del Banco Central, por el Decreto 609/2019, firmado este domingo por el Presidente, Marcos Peña y todos los ministros nacionales.

Por la mega devaluación, que llevó al tipo de cambio de $ 45 a $ 61, los ahorristas comenzaron a retirar sus dólares del banco, al punto que sacaron más del 10% en los primeros diez días hábiles después de las PASO.

"El Banco Central, conforme lo previsto en su carta orgánica, establecerá los supuestos en los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y las transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las personas jurídicas", reza la resolución que redactó el fin de semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Frente a esta situación los trolls macristas salieron a apoyar la medida, aunque no reconocieron que se trataba de un "cepo".

De qué CEPO me están hablando?



Los particulares pueden comprar hasta $US 10MIL por mes!!!



Nombrame una sola persona, "QUE NO SEA KIRCHNERISTA", que tenga la capacidad de comprar esos dólares por mes.



ME PARECE PERFECTO!!



PEEEEERRRRFFFFEEEECTTOOOO!!