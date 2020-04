Cecilia Roth pidió imaginar esta pandemia con Mauricio Macri en el gobierno

Cecilia Roth habló de este difícil momento por la pandemia de coronavirus y brindó detalles de su cuarentena obligatoria. Además, hizo el ejercicio de imaginar el hipotético escenario de atravesar esta crisis con Mauricio Macri en el gobierno y aventuró que hubiese copiado a los gobiernos de derecha Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera.

"La sobredosis de información también te daña. No puedo no estar atravesada por todo lo que está pasando en el mundo. Hace dos días que no quiero ver noticieros", comentó la prestigiosa actriz sobre los medios de comunicación.

En dialogó con Carlos Polimeni en la am990, la artista reveló: "Estoy pasando la cuarentena en casa con mi hijo Martín y su novia. Estamos atravesando muy bien la convivencia".

"Alberto Fernández me sorprendió para mejor como se puso al hombro todo esto con su equipo. Hubiera sido muy duro atravesar esto que estamos viviendo con el otro gobierno. Macri hubiera copiado a Bolsonaro y a Piñera", concluyó.