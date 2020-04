Casa Rosada: se reúne la comisión que evaluará las propuestas de los gobernadores por la cuarentena

La Casa Rosada se convirtió en el escenario del primer encuentro de la comisión que evaluará las propuestas de los gobernadores y jefe de Gobierno porteño para exceptuar del aislamiento obligatorio a determinadas actividades y servicios en zonas y realidades que lo permitan. Para ello, los mandatarios deberán presentar protocolos en base a análisis exhaustivos que garanticen el traslado de los trabajadores, las medidas de higiene y otros puntos clave que no impliquen un retroceso en el control de la pandemia. La reunión será, en principio, para delinear la modalidad de trabajo ante la llegada de estos documentos.

En su artículo 2, el decreto 355/20 facultó al Jefe de Gabinete, con intervención de la autoridad sanitaria nacional, a recibir los pedidos y avanzar con algunas excepciones. Eso generó mucha ansiedad, pero desde Casa Rosada aclararon a El Destape que todavía no recibieron protocolos, aunque sí muchas consultas, y adelantaron que los documentos llegarán durante toda la semana. Es imposible, destacaron, confeccionar modalidades de trabajo y control para cientos de personas en tan sólo dos días por lo que pidieron tranquilidad.

Además, sostuvieron que no pueden establecer plazos de análisis y, por consiguiente, del inicio de esas (posibles) actividades exceptuadas hasta tanto no tengan protocolos que garanticen no sólo la modalidad de trabajo al interior de oficinas o fábricas, sino el transporte - cómo evitar aglomeraciones - o provisión de medidas de higiene. Sobre todo porque cada jurisdicción será la encargada de controlar su cumplimiento y la solicitud debe ser responsable.

La Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional que se reúne hoy está integrada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, titulares de los ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Productivo, Economía, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El encuentro de hoy será exclusivamente para definir la modalidad de trabajo por la cual definirán ampliar o reducir las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, en función de la dinámica de la situación epidemiológica.

La comisión tendrá la tarea de atender las solicitudes formuladas por los mandatarios provinciales tendientes a exceptuar del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas.

También deberán efectuar propuestas para el Jefe de Gabinete de Ministros acerca de las medidas que considere conducentes con el fin de lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos sanitarios para mitigar la propagación de COVID-19.

En este y futuros encuentros, los miembros deberán consignar informes técnicos y otros elaborados por otros Organismos o Jurisdicciones, a requerimiento de la Unidad o de alguno de sus miembros, que también podrá solicitar la participación o colaboración de otros Organismos o Jurisdicciones, conforme la naturaleza de los temas a tratar.

El objetivo será establecer un mecanismo de coordinación, encabezado por Cafiero, con las distintas jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, la implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica.