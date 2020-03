Carolina Papaleo destrozó a Jorge Asis por criticar a Alberto Fernández

Una vez que Alberto Fernández decidió prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio comenzaron las repercusiones, surgieron las críticas del analista político Jorge Asis. Y la actriz Carolina Papaleo no dejó pasar la ocasión para desestimar la posición del escritor.

"La extensión del encierro compulsivo es una peligrosa decisión política complementada con consultas a especialistas para legitimarla #tentacionautoritaria El riesgo del encierro compulsivo es más perjudicial que el riesgo del Covid", sostuvo el escritor desde la red social del pajarito.

En este sentido, la actriz recogió el guante, replicó el mensaje y no anduvo con vueltas a la hora de opinar. "Cuando me escuchen hacer un comentario de este estilo aviso a mi entorno que están autorizados a sacrificarme", lanzó sin piedad.

Cuando me escuchen hacer un comentario de este estilo aviso a mi entorno que están autorizados a sacrificarme https://t.co/d20VoCYmH1 — Carolina Papaleo (@CaroPapaleo) March 30, 2020

Luego Papaleo también tuvo algunos cruces contra quienes exigen que los políticos se bajen los sueldos en medio de la pandemia. "En mi barrio estallido de cacerolazo muchísimo menor que aplauso para los médicos Los médicos nos salvan la vida por sus conocimientos gracias a las políticas que implementan, estrategias compra de insumo distribución etc Y adivinen quienes son los encargados?", comentó.

Y luego de que un usuario dijera que le causaban gracia sus palabras, agregó: "Me alegro que te cause gracia No dije que no hicieran esfuerzo me sorprendió la desproporción del 'ruidazo' muchos no salen a aplaudir a los médicos o solo miran de los balcones".