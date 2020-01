Carlos Mac Allister presiona para que su hijo Alexis se vaya de Boca

Mientras Alexis Mac Allister disputa el Preolímpico con la Selección argentina, en Boca todavía no saben si van a volver a contar con el jugador. Es que el futbolista podría volver al Brighton, dueño de su pase, por una importante suma y su padre, el ex secretario de Deportes Carlos Mac Allister, presiona para que eso suceda.

"Tienen que definir si quieren que se quede o tener un ingreso que nunca soñaron", apuntó Mac Allister en referencia al resarcimiento que recibirá el 'Xeneize' si el préstamo se cancela antes. En los papeles, el argentino tiene que volver a Boca, pero si el club inglés abona 500 mil dólares puede recuperarlo.

"Lo que define todo esto es lo que quiera hacer Boca. Puede decirle al Brighton que no y Alexis se queda. La otra es si quieren tener un ingreso que nunca soñaron en un momento en que el presidente dice que las arcas no estaban como decían que estaban. Eso es porque Alexis vino gratis, pese a que otros equipos como el Spartak ofrecían 750 mil euros por el préstamo", apuntó el Colo. La frase llama la atención por cómo se refiere a las cuentas públicas de la institución tras la contundente derrota del macrismo en el club de la Ribera a manos de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

"No nos vamos a mantener al margen"

"Ahora, Brighton le dice a Boca: 'Te lo di gratis, pero como sé que está jugando bien y lo querés, te doy un resarcimiento económico'. Es una decisión de la nueva conducción de Boca, pero nosotros nos vamos a mantener al margen", agregó en declaraciones a Sportia.

Para Mac Allister, el elenco inglés quier volver a contar con el ex Argentinos Juniors por su actuación en la Selección Sub 23. "Alexis está en el Preolímpico en una posición en la que en Boca prácticamente no jugó, detrás del punta", apuntó.

Y concluyó: "Se tiene que resolver ahora, en la mañana, pero nosotros no nos vamos a reunir porque es un tema entre los clubes. Se tiene que cerrar ya porque el viernes cierra el libro de pases acá y en Europa".