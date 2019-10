Canaletti sacado en TN: "¡No me interesa ninguna explicación legal!"

El conductor de Todo Noticias Ricardo Canaletti explotó al aire cuando vio que habían tapado la cara de Leonardo Zapata, el acusado de asesinar al joven Ubaldo Gorostiaga en las vías del tren.

"Si no es menor, ¿por qué le tapan la cara?", preguntó Canaletti al ver que el rostro del homicida aparecía en pantalla con dos líneas negras que impedían ver sus ojos.

"Tenía la cara tapada, no sé por qué, ¡no me interesa ninguna explicación legal!", arremetió Canaletti, quien no especificó si las críticas iban contra la policía o contra la producción que puso la foto con el rostro tapado.

Luego el conductor del programa apuntó contra el asesino: "Este tipo eligió ser esta mierda que es ¿está claro? Una cosa es buscar la resocialización y otra es ser un boludo".