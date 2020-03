Campo de Mayo: del Parque Nacional de Mauricio Macri a un centro de la memoria de Alberto Fernández

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández resaltó que los Derechos Humanos son una de las bases de la vida en democracia. En una clara diferenciación respecto a Mauricio Macri y su modelo neoliberal, el mandatario resaltó la importancia de la memora, la verdad y la justicia y anunció la creación de un nuevo sitio de la Memoria en Campo de Mayo.

"La defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un Gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su conjunto", dijo Alberto ante los diputados y senadores en su primera apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. "Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente de pie", añadió.

Sobre la creación del nuevo sitio de la Memoria en Campo de Mayo, el mandatario anunció el envío del proyecto al Congreso para preservar ese ex centro clandestino de detención, conocido como "El Campito", por donde pasaron más de 5 mil víctimas.

No es la primera vez que se intenta la creación del sitio: ya en 2014 se presentó un proyecto que durante el macrismo no tuvo tratamiento alguno. Por el contrario, el ex presidente Mauricio Macri impulsó la creación de una "reserva natural" en Campo de Mayo, iniciativa que fue rechazada por todo el abanico de organismos de Derechos Humanos.

"Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad, el papel que históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de las políticas públicas que garanticen el proceso de memoria, verdad y justicia", dijo el Presidente ante los aplausos del Congreso.