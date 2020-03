Cambiemos refugia en la AGN a hombre de Elisa Carrió sospechado de filtrar datos de AFIP

El macrismo busca proteger Jaime Mecikovsky, uno de los ex jerárquicos de la AFIP vinculados a Elisa Carrió que son investigados por filtraciones de datos y espionaje ilegal. El mecanismo es refugiarlo en la Auditoria General de la Nación (AGN) a través de un pedido que hizo el auditor radical Alejandro Nieva. Es uno de los casos donde comienza a develarse el rol de organismos públicos para la persecución judicial.

Tal como reveló El Destape, el juez Rodolfo Canicoba Corral investiga si durante el gobierno de Mauricio Macri se realizó un masivo espionaje ilegal contra jueces y dirigentes opositores. Uno de los ejes de esa pesquisa es el rol de la AFIP, ya que desde el organismo figuran muchos accesos a registros de los espiados que, al parecer, no tienen justificación. “Legajo AFIP”, se titula la carpeta donde consta el nombre de Mecikovsky. El 17 de diciembre pasado el juez Canicoba Corral allanó la sede central de la AFIP. Los nombres que figuran en el expediente son Mecikovsky y Norberto Sosa, de quienes se sospecha que filtraron datos protegidos por secreto fiscal. En el allanamiento se secuestraron computadoras y lo que se sospecha es que las posibles víctimas de espionaje no fueron solo jueces sino también dirigentes políticos e incluso figuras del espectáculo. El juez aguarda un informe sobre las consultas que realizaron Mecikovsky y Sosa para saber si eran justificadas o se trata de utilización de sus puestos para espionaje ilegal o filtración de información para operaciones mediáticas.

Desplazado de su cargo en AFIP, Mecikovsky ahora podría recalar en la AGN de la mano del radicalismo. Según pudo saber El Destape, el auditor Nieva pidió la adscripción de Mecikovsky el 19 de febrero pasado. Todo indica que buscar darle cobijo frente al avance de las investigaciones judiciales.

Nieva, el auditor que pide el rescate de Mecikovsky, fue ratificado en su cargo en 2017. El mandato dura 8 años. La semana pasada viajó a Jujuy para participar de la movilización convocada por el gobernador Gerardo Morales para defender lo indefendible: la utilización del Poder Judicial para encarcelar opositores como Milagro Sala. La marcha se dio en el contexto en el cual todos saben y la mayoría silencia lo que reveló Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna, que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fue denunciado por violación.

Regresando a Jujuy para participar de la marcha en defensa de la Paz, la Justicia, la autonomía y la dignidad de nuestro pueblo junto a @mgiubergia y @MarioFiad pic.twitter.com/p0JRQSY62o — Alejandro Nieva (@jandronieva) March 4, 2020

El nombre de Mecikovsky generó tensiones entre Carrió y el propio Macri en octubre de 2018. El entonces titular de AFIP Leonardo Cuccioli desplazó a varios jerárquicos del organismo, entre ellos a Mecikovsky que era subdirector de Operaciones Impositivas del Interior. Por entonces, el periódico Perfil publicó que Carrió se reunió con Cuccioli y le dijo: “Castagnola, Mecikovsky y Bo son hombres de mi confianza, cuídenlos”. En su cuenta de Twitter, Carrió publicó: “Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente”. La presión de Carrió tuvo efecto. En enero de 2019 Macri nombró a Mecikovsky a cargo de una dirección antilavado.

Meikovsky no es virgen en tribunales. De hecho, ya fue denunciado como uno de los proveedores de información protegida por secreto fiscal a Carrió. El periodista Ariel Zak informó en el portal Cenital que esa causa fue archivada por el juez Claudio Bonadio en 2016, quien tomó la posta luego de que su par Luis Rodríguez iniciara la investigación pero fuera recusado. Rodriguez había secuestrado computadoras y teléfonos de Mecikovsky donde había archivos comprometedores. “En las computadoras secuestradas se encontraron archivos que coincidan con lo denunciado: había información fiscal que no debía estar allí. Pero el juez Bonadio la descartó porque según los peritajes de la Policía Metropolitana y la Federal eran archivos plantados y no elaborados por los dueños de los equipos informáticos o sus usuarios habituales. Más allá del archivo del caso, el juez Bonadio no logró determinar quién, supuestamente, había intrusado las computadoras requisadas ni en qué momento se había roto la cadena de custodia”, publicó Zak.