Cabrales: "No me veo lejos de los ministros de Economía posibles de Fernández"

El empresario cafetero Martín Cabrales afirmó que le gustan los economistas que integran el posible gabinete de Alberto Fernández,y pidió que la Unión Industrial Argentina (UIA) tenga más participación en el Gobierno.

"No me veo lejos de los ministros de economía posibles de Fernández", expresó Cabrales en diálogo con El Destape Radio, al tiempo que confió en que "Alberto va a implementar una economía desarrollista".



No obstante, el empresario apuntó que "se necesita un Gobierno de consenso, gane quien gane" y planteó que "la UIA tiene que tener más participación en el Gobierno, hoy acercaron planes e ideas, pero debería ser mayor".

Cabrales habló del rol de los empresarios en la economía: "Nosotros seguimos invirtiendo pero todo el tiempo se habla del mercado, se habla poco de la industria. Mi función es crear trabajo, ese es el rol del empresariado privado, pagar buenos sueldos y que eso vuelva al mercado".

"Yo no tengo un solo trabajador en negro, pero hay un 40% de trabajadores en negro, a esa gente hay que incorporarla al sistema", reclamó.

Asimismo, Cabrales advirtió que "el 50% de lo que la gente paga en un alimento son impuestos" y cuestionó las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para intentar frenar la inflación al manifestar que "van en contra de la propia filosofía que tiene Cambiemos".

"Yo creo que la gente que cobra planes no está contenta con eso y que quiere trabajar, porque el pueblo argentino es un pueblo trabajador", analizó el empresario y aseveró que "el pueblo argentino tenga la mentalidad ni la cultura para llegar a ser Venezuela. Los contactos internacionales que tiene el candidato a presidente Alberto Fernández no nos llevarían a ser Venezuela".

De cara a las elecciones de octubre, Cabrales llamó a "cerrar la grieta”, a lo cual, apuntó a que "el Papa tiene que ayudar a cerrar la grieta, el próximo Gobierno tiene que terminar con la grieta, porque la grieta empobrece" y aseveró que "esos extremismos no llevan a ningún lado".