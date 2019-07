Brasil: Eduardo Duhalde visitará a Lula Da Silva en la cárcel

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibe el jueves 18 de julio la visita del ex presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, y se transforma en el quinto ex jefe de Estado en visitar a Lula y denunciar su prisión política.

El 4 de octubre, Lula también recibió otro importante apoyo del país vecino, el candidato a la Presidencia de Argentina, Alberto Fernández.

El domingo, varios líderes latinoamericanos reunidos en México emitieron un manifiesto contra el aumento en el uso de procesos legales con fines políticos, el llamado Lawfare, en el continente.

Duhalde visita a Lula a las 4 pm, acompañado por el periodista y escritor Emir Sader. Después de la reunión, el ex presidente argentino debe asistir a la prensa a la salida de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde Lula ha sido encarcelada injustamente desde abril de 2018.

