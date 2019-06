Bonadio procesó a Calcaterra por presunto pago de coimas en los peajes

El primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, quien es apuntado como uno de sus testaferros fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de la "cartelización" de la Obra Pública.

El 'Primo Ángelo', acusado de cohecho activo (pago de coimas) por 16 hechos, también recibió un embargo por $400 millones. La medida también alcanzó a Cristina Kirchner, a quien Bonadio también decidió dictarle otra prisión preventiva.

Calcaterra, que en su momento se presentó como uno de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos había confesado en agosto pasado el pago de coimas y también reveló que habló con su primo antes de comparecer ante la Justicia.

"Mi familia me dio todo el apoyo para que hiciera lo que hice. Y Mauricio, cuando le expliqué, me dijo: 'Pero vos no estás en la causa'. No sabía mucho lo que estaba pasando y le dije: 'Es una decisión que tengo tomada; lo voy a hacer, el lunes voy'. La decisión era sacarlo a Javier (Sánchez Caballero, CEO de IECSA) y hacerme cargo, porque era una responsabilidad mía, fue algo que no podía mirar para otro lado, lo que estaba ahí es así, fui y declaré".

La causa armada contra CFK investiga si las empresas a las que se le adjudicaron contratos estatales entre 2003 y 2015 integraron una asociación ilícita, presuntamente comandada por la senadora nacional. No obstante, en esta oportunidad, el macrismo no pudo evitar que una figura del entorno Macri quedara fuera de la causa.