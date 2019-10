Benito Cerati sufrió un ataque homofóbico en la Marcha del Millón de Macri

Benito Cerati y su pareja fueron insultados por su orientación sexual mientras caminaban en las cercanías de la "Marcha del Millón" del gobierno de Mauricio Macri.

"Pasamos cerquita de la marcha con mi novio y creo que nunca nos gritaron tantas cosas homofóbicas ni nos miraron con desprecio en tan poco tiempo. ¿Coincidencia?", expresó el joven músico en su cuenta oficial de Twitter.

Pasamos cerquita de la marcha con mi novio y creo q nunca nos gritaron tantas cosas homofóbicas ni nos miraron con desprecio en tan poco tiempo. Coincidencia? — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) October 19, 2019

Semanas atrás, el artista había manifestado a El Destape que "nunca estuvo cómodo con este gobierno", aunque destacó: "Lo que me pone bien no es que vaya a ganar tal, si no que va a terminar este gobierno".

Sin embargo, ante este comentario en las redes sociales, simpatizantes oficialistas siguieron atacándolo con más agravios e incluso lo acusaron de realizar "una campaña sucia": "¿Benito nunca te gritaron tantas cosas homofóbicas juntas? Dale, se mejor y no hagas campaña sucia", aseguró una usuaria.

