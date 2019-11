Belén Francese le dedicó un poema a Alberto Fernández

La mediática Belén Francese sorprendió a sus seguidores al dedicarle un poema al presidente electo Alberto Fernández y respondió a los trolls macristas que salieron a criticarla.

“Porque me debo a mi gente, ahí va la rima a nuestro futuro presidente. Alberto de la gente se siente su corazón latente, esperemos que nos guíe en un buen camino, es muy bello su canino”, expresó Francese en el mensaje que generó más de 700 retweets e innumerables comentarios de los usuarios.

RT

Porque me debo a mi gente, ahí va la rima a nuestro Futuro Presidente 💪 @alferdez Alberto de la gente se siente su corazón latente, esperemos nos guíe en un buen camino, es muy bello su canino 🐕 — Belen Francese (@belufrancese) November 29, 2019

Sin embargo, varias personas no le dieron el visto bueno a su rima dedicada al líder del Frente de Todos, y la rubia tuiiteó nuevamente para contestarles: “Ortivas y sin arte no me sigan”, concluyó.

Ortivas y sin arte 🖼 no me sigan — Belen Francese (@belufrancese) November 29, 2019

Hay que recordar que Francese tuvo una faceta como escritora y aunque muchos no le tenían fe, la vedette ya publicó dos libros: El primero de ellos, en 2008, cuenta con una recopilación de sus mejores rimas y el segundo, en 2011, fue igual pero constó de sus poemas.