Beatriz Sarlo estuvo en Animales Sueltos pese a que es grupo de riesgo y generó indignación en las redes

Pese al pedido del Gobierno nacional a los ciudadanos de más de 65 años para que eviten exponerse a potenciales situaciones de contagio, la escritora Beatriz Sarlo asistió en la noche del lunes a Animales Sueltos para participar del programa de manera presencial.

"Las medidas de la autoridad parecen razonables, la gente parece también muy razonable", afirmó la intelectual de 77 años de edad y, para colmo, agregó: "Yo que viajo en transporte público, creo que en esta mesa soy la única que puede dar testimonio, podría decir que el tráfico en transporte público está al 50%".

Al ser consultada por Luis Novaresio sobre si no sentía miedo de utilizar el transporte masivo, Sarlo contestó de forma indignante: "No me da miedo a viajar en subte. Y me daría mucho miedo verme obligada a usar autos y porque no siento ningún tipo de seguridad viajar en taxi o remis. Además la mayoría de la gente viaja como viajo yo".

Cabe recordar que tras la reunión en la Quinta de Olivos de este domingo, el Gobierno decidió que los mayores de 60 años y otros grupos de riesgo gocen de una licencia especial, en la que se encuentra incluida la escritora. Por lo tanto, su aparición en el piso del programa causó asombro, ya que podría haber realizado una aparición a través de una videollamada.

Las reacciones de los usuarios en las redes sociales:

En Animales Sueltos un médico en edad de riesgo a menos de 1,5 metros de Maxi Montenegro te cuenta cuáles según las medidas de prevención contra el 👑virus. Además está Sarlo, otra persona en edad de riesgo. Son impresentables!!! — ignacio (@ignaz77) March 17, 2020

Cuando yo decía que Beatriz Sarlo era una Sra ridícula me decían ignorante. Ella solita me dio la razón. #QuedateEnTuCasaCarajo Sarlo q sos de riesgo (en muchos sentidos) — K@rina (@pepacatorce) March 17, 2020

Sarlo es grupo de riesgo, que mensaje manda junto con el médico, los mayores aislense, nosotros no somos seres especiales #AnimalesSueltos — Cristina (@Cristina67) March 17, 2020