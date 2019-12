Baby Etchcopar agredió e insultó violentamente a Sabina Frederic

Luego de que el diputado nacional Waldo Wolff atacara a Sabina Frederic, por sostener que debe ser revisada la pericia que hizo la Gendarmería en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, ahora fue Baby Etchecopar el que se sumó para agredir a la funcionaria: "Déjese de hablar pelotudeces".

Días atrás, la ministra de Seguridad derogó el protocolo para el uso de armas de fuego que Patricia Bullrich había impulsado en diciembre de 2018. Además, dio marcha atrás con el reglamento para el uso de pistolas Taser y revocó otros dos emprendimientos de la gestión macrista: el "Servicio Cívico Voluntario" y el programa "Ofensores en Trenes".

También afirmó que buscarán que los policías no porten armas de fuego fuera de su horario de servicio y adelantó que revisará el accionar de las fuerzas de seguridad involucradas en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Por estas medidas, el conductor macrista se puso violento al aire. "Adentro de mi casa se dispararon 63 tiros, me encantaría poner a Frederic ahí adentro. El que no lo pasó, por más que se quiera solidarizar, por más que se quiera poner al lado, por más que diga 'yo te entiendo', no. No entendés un carajo", apuntó con furia.

"Entonces, a estas mujeres y tipos que hablan al pedo, que van a un ministerio y hablan de la seguridad, que hay que comprender al chorro, que Chocobar le tiró al inocente... Vení, vení nena. Vení a casa y yo te muestro los 63 tiros, a mi hijo agonizando, a mi hija a punto de ser violada. Vení tranquila, hermana. Yo te cuento a ver si te gusta la taser porque los patea un poquito", sostuvo.

Y agregó: "Vení Frederic que te explico lo que pasó, a ver si seguimos discutiendo a dónde enchufamos las taser. En el orto las vamos a enchufar".

"Déjese de hablar pelotudeces atrás de un escritorio. Si tiene dignidad renuncie y dejen a la gente que sabe", finalizó.