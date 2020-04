Axel Kicillof no participará de una reunión con Alberto Fernández para prevenir contagios de coronavirus

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, decidió no asistir personalmente a la reunión que encabezará el presidente Alberto Fernández en Olivos ante la posibilidad de haberse contagiado de coronavirus por una visita al Hospital San Martín donde se registraron 16 casos de COVID-19 en médicos.

En cambio, el gobernante participará del encuentro a través del sistema de videoconferencia, en donde se debatirá la presentación de la oferta a bonistas privados.

En diálogo con Radio La Red, Kicillof explicó: "Estuve en el Hospital Belgrano el viernes, no visitamos un área crítica o un área de enfermos, sino que estuve con el director que no está contagiado, recorriendo las obras a inaugurar. No tuve contacto estrecho con alguien que estuviera infectado”.

“El protocolo no establece aislamiento, pero hoy tengo una reunión en Olivos y por un tema de responsabilidad no voy a ir, lo voy a hacer por teleconferencia, no he tenido ningún síntoma. El protocolo dice que me tendría que hisopar si tuve contacto con la enfermedad, o si tengo algún síntoma”, detalló.

En tanto, confirmó que continuará con las recorridas por diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires “tomando todos los recaudos correspondientes”.

La reunión que encabezará el jefe de Estado tiene como objetivo presentarle a los gobernadores la oferta que hará el Gobierno a los bonistas privados para renegociar la deuda.