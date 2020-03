Axel Kicillof habló de su foto con Carlos Menem en el Congreso

Axel Kicillof se refirió a la foto que le tomaron el domingo en el recinto que se hizo viral, en la que estaba junto a Carlos Menem. Al respecto aseguró que aunque no esté de acuerdo con lo que hizo, "nunca sería agresivo".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con El Destape Radio, se expresó por primera vez de la imagen que se convirtió en un meme el fin de semana, en la que se veía al expresidente hablandole de cerca.

Sobre la buena y cordial relación que mantuvieron durante el acto en el Congreso afirmó: "Es una cuestión que yo tengo, por mi predisposición y forma de ser".

"Yo puedo tener a alguien que en política no estoy nada de acuerdo con lo que hace, lo que dice y lo que piensa o que tengo alguna coincidencia pero mínima, no importa. En lo personal nunca he tenido un trato agresivo", confirmó en la misma línea.

Y agregó: "Yo las cosas las digo públicamente y no las cambio por compromiso. Sí me parece que hoy hay muchísimos sectores con los que estuvimos enfrentados por cosas importantes y tenemos la convicción de que hay una situación de emergencia que requiere cohesión y acompañamiento. Cuando decimos es con todos y todas, es con todos y todas".

"Yo lo ejerzo. Mis posiciones políticas o mis evaluaciones sobre la economía nacional las escribí, las firmé y las refrendo pero estamos en una situación donde hace falta mucha generosidad y colaboración de todos los sectores, incluso se lo he pedido a la oposición", finalizó.