Axel Kicillof cruzó a Miguel Pichetto: “Jaime Duran Barba le dio la orden de atacarme a mí”

El candidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, respondió a las críticas que recibió del sector de Cambiemos y sobre todo del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, quien lo acusó de que “podría alentar el saqueo, el robo de banco y matar gente”

“Estamos ante una campaña sucia”, advirtió el diputado nacional en diálogo con El Destape Radio y replicó que el oficialismo “no quiere hablar del hambre ni de las crisis educativas ni de salud, hablan estas cosas”.

Y arremetió contra Pichetto: “Da gracia que digan que voy a llamar a matar. Creo que Duran Barba dio la orden de golpearme a mí, de atacarme a mí. No voy a responder acusaciones”.

En ese sentido, el dirigente kirchnerista ahondó en la polémica en torno al narcotráfico y aseguró que “los delitos de droga subieron 33% en la Provincia; subieron todos los delitos, fue un fracaso su política”.

“La semana pasada me acusaron de cambiar de auto. Creo que deben tener un contrato con una marca de autos y no les gusta el Clio. Ahora me acusan de robar bancos. No sé si tomármelo en broma, supongo que tendrá algún público”, ironizó.

En materia de seguridad, Kicillof indicó que su equipo está “pensando en políticas de seguridad mejores que esta porque esto no funcionó y hay que hacer otra cosa” y aseguró que están “preparando un plan de seguridad y contra el narcotráfico”.

“Vamos a perseguir el narcotráfico, vamos a perseguir el delito. También vamos a trabajar en prevención”, sentenció.