Axel Kicillof anunció que endurecerá el aislamiento en el conurbano con algunas excepciones

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al avion que trajo insumos desde China y brindó una conferencia de prensa en la que adelantó que habrá nuevas medidas con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Kicillof consideró que el balance del primer mes de cuarentena fue “exitoso” y afirmó que "la Provincia va a anunciar un endurecimiento de algunas reglas para poder ejercer excepciones"en algunos de los 58 municipios del interior del distrito que no registran ningún caso de coronavirus.

“Los números son muy expresivos con el éxito que ha tenido la adaptación tempranas de medidas preventivas que lamentablemente en otras latitudes no se tomaron”, expresó el mandatario.

Aunque no dio información sobre cuáles serán las nuevas medidas, el Gobernador precisó que “esta etapa no será más flexible” sino que “será más rígida”, aunque “habrá excepciones, pero con protocolo de cómo se hacen las cosas” ya que “si se permite una actividad, vendrá con protocolo”. También aclaró que “todas las decisiones se harán con autorización del gobierno nacional”.



Kicillof detalló que hay realidades distintas en la provincia de Buenos Aires entre los municipios del conurbano y el resto de los distritos del interior donde hay “58 municipios sin contagios” de coronavirus y “otros con pocos contagios que hace semanas están controlados”. “En esas localidades donde hay poco contagio se van a estrechar las medidas de seguridad sanitarias para tratar de preservar lo más posible”, adelantó.



El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, coincidió con el gobernador y calificó como “positivo” los resultados de las medidas adoptadas desde el pasado mes y también adelantó que “las autoridades nacionales y provinciales evalúan poner en marcha algunas actividades económicas, sobre todo en los municipios donde no hay casos”.



En ese sentido, el funcionario provincial remarcó que las futuras medidas no significan “flexibilizar sino pasar a otra fase”, aunque advirtió: “No podemos abrir la cuarentena en el conurbano así nomás”. Con respecto a las actividades que se exceptuarán, Kicillof precisó que será “con muchísimo cuidado, siguiendo protocolos y reglas para que una actividad exceptuada no sea un nuevo foco de contagio”.