Axel Kicillof adoptó gatitos y es furor en las redes

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, participó de un evento en Berazategui donde adoptó dos gatitos y las redes estallaron a favor del ex ministro.

Kicillof fue fotografiado junto al intendente de Berazategui, Patricio Mussi, en medio de una campaña de adopción de la Clínica Veterinaria Municipal de esa localidad y la foto del diputado con dos gatitos generó mucha ternura en las redes.

"Miren con quién se van estxs gatitxs?! Compañero y mascotero como debe ser", escribió Mussi en su cuenta de Twitter. Y tras ese mensaje, muchos usuarios destacaron el particular momento en medio de la campaña.

De esa forma, el ex ministro de Economía se sumó a la línea de mascotas políticas que ya tiene a Alberto Fernández y su perro Dylan, Felipe Solá y su chancha Pelota, e incluso Mauricio Macri y el desaparecido perro Balcarce.

Me: qué bronca esa gente que se conmueve con las pavadas que hacen los políticos.



Also me: 😍❤KICILLOF CON GATITOS😍😍😭😭❤ https://t.co/jLztscN5NU