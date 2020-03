Avanza el coronavirus en Santa Fe, pero la Ley de Necesidad Pública sigue demorada

Mientras en la Casa Rosada la oposición y el oficialismo se sacaban una foto juntos para mostrar unidad ante el avance del coronavirus, en Santa Fe no pudo replicarse la instantánea. La necesidad de gestionar y monitorear el día a día que atraviesa el Ejecutivo de la provincia desinfló un poco la tensión política que se vive desde que asumió Omar Perotti, y obliga a pensar en una reconfiguración de las relaciones entre oficialismo y oposición de cara a una situación de excepción. Sin embargo, y a pesar de que hubo un acercamiento en la última semana, no alcanzó para convertir el demorado proyecto de Necesidad Pública en ley, cuya votación quedó para la semana próxima.

Luego de algunos roces generados por la actitud de Perotti de ir con vehemencia por sus ansiadas emergencias para paliar la crisis en salud, seguridad, economía y alimentaria, que habían sido respondidas por Miguel Lifschitz con una actitud más colaborativa, que parecía distender la relación y desbloquear el tratamiento legislativo, finalmente el último jueves no hubo sesión en la Cámara de Diputados provincial y habrá que esperar a esta semana que comienza para ver si se le habilitan esas herramientas.

El gobernador peronista llamó a su antecesor y le pidió colaboración en la aprobación de la ley, teniendo en cuenta el difícil contexto que implica la expansión de los contagios, los casos sospechosos, y el desgaste de anunciar día a día nuevas medidas para sobrellevar la situación. Antes, había convocado a ex ministros de salud de las gestiones del Frente Progresista a conformar un comité de expertos contra el avance del virus, decisión que le valió una felicitación del socialista y apareció como un gesto de madurez política luego de tantas peleas.

Pero los gestos de acercamiento, en épocas en las que se recomienda el distanciamiento social, no fueron suficientes, y la ley que se encuentra en la Cámara Baja con media sanción del Senado sigue dormida en los cajones, justo cuando el marco indica que cada día vale oro. Es que si antes, cuando la hoja de ruta que tenía Perotti había sido diseñada por la oposición tras la ruptura de un acuerdo político con Lifschitz, era necesario reasignar partidas, hoy esas cifras representan para el gobernador “una anécdota". En vistas de ello, dijo que seguramente tendrán que reunirse durante el transcurso del año "para algunas evaluaciones adicionales".

“Ojalá podamos tener el acompañamiento de la oposición”, pidió el mandatario, para luego considerar que su pedido había tenido "una buena instancia de recepción" por parte del socialista. Sin embargo, a pesar de que estaban citadas dos comisiones para seguir negociando, y se esperaba que Lifschitz convoque a sesión este jueves (la titular del Senado, Alejandra Rodenas, había hecho lo propio por si el texto sufría modificaciones en Diputados) finalmente no hubo acuerdo y todo se pospuso para la semana que viene.

Desde el Frente Progresista deslizaban que la demora se debía a que hay un principio de acuerdo, que aún no está cerrado. En medio de las especulaciones, el exgobernador convocó a la próxima sesión el próximo miércoles. Al PJ esta dilación no le cae nada bien, pero con 6 diputados sobre 50, no hay mucho para hacer. "Somos minoría, no queda otra", comentaba resignada una fuente del peronismo que camina los pasillos de la Cámara baja.

Mientras en Buenos Aires Alberto Fernández, Axel Kicillof, y Horacio Rodríguez Larreta dan juntos una conferencia de prensa, y el Presidente recibe a los jefes de los bloques de la oposición en la Casa Rosada, en Santa Fe la clase política sigue a los tironeos mientras el contexto indica de forma cada vez más clara que las rencillas deben quedar en un segundo plano. La apuesta a una etapa de consensos no puede esperar a que acabe la crisis por la pandemia.

Posdata: el PRO quiere sesionar online

Como epílogo, puede mencionarse que desde Juntos por el Cambio se quejaron por la demora ("la aprobación de la ley de necesidad pública ya debería ser un hecho", comentó a El Destape el jefe de bloque Gabriel Chumpitaz) y se mostraron tan colaborativos como sus pares macristas nacionales al pedir que el Ejecutivo "disponga de recursos y fondos ante este momento delicado”.

Sin embargo, Chumpitaz consideró "descabellado e imprudente" que se realicen comisiones presenciales y sesionar en recinto, ya que en su opinión "a través de un acuerdo político se podría avanzar y aprobar provisoriamente vía online, y luego ser ratificado presencialmente cuando mejore la situación o por instrumento público”.

“Le pedimos a los ciudadanos que se queden en casa y pretenden meter 70 u 80 personas en un recinto de sesiones, creo que la responsabilidad colectiva y ciudadana debe estar ante todo y nuestro accionar debe ser un imperativo moral y ejemplar”, espetó el dirigente del PRO.