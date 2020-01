Autopsia revela la causa de la muerte de Juan Carlos Acosta, el ex bailarín de Showmatch

La muerte del ex bailarín de Showmatch Juan Carlos Acosta sacudió a la farándula argentina, y los famosos se despidieron con emoción. La causa del deceso fue un misterio desde el inicio ya que, si bien se había practicado una autopsia del cuerpo, no podía determinarse. Acosta, quien participó en Bailando y Patinando por un sueño, fue encontrado sin vida en su departamento, por su novio. Finalmente, se reveló la triste causa que lo llevó a la muerte: una tromboembolia pulmonar.

“De acuerdo al adelanto de autopsia realizado por personal del Cuerpo Médico Forense la muerte de Juan Carlos Acosta se produjo como consecuencia de una tromboembolia pulmonar. Esto descarta, en principio, la participación directa o indirecta de terceras personas. A partir de ahora se continuarán con todas las medidas protocolares previstas para estos casos”, expresó el comunicado de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº21. No obstante, se seguirá investigando el trágico fallecimiento.

Juan Carlos Acosta había sido convocado por Marcelo Tinelli para acompañar con Jesica Cirio, Nazarena Vélez, las hermanas Zaira y Wanda Nara y Rocío Guirao Díaz. Su inesperada partida dejó shockeados a todos los participantes del histórico certamen, quienes lo describieron como un "excelente bailarín y compañero". El encargado de dar la triste noticia fue el coreógrafo Flavio Mendoza, compañero de "Juanky" en Stravaganza.

“No eramos muy amigos, pero sabía que necesitaba ser reconocido en lo artístico. Lo conocía del ‘Patinando por un Sueño’, nos conocíamos de la vida cuando los dos eramos bailarines. Trabajó conmigo en Stravaganza, creo que hizo dos temporadas. Después viajó afuera, por un proyecto de patinaje sobre hielo. Me llamó porque quería volverse; no es fácil estar afuera. Yo le decía que se quedara, cuando lo supe no lo podía creer”, expresó el director artístico Flavio Mendoza.