Atentado a la AMIA: cruces entre familiares de víctimas y la DAIA por la declaración de Hezbollah como terrorismo

Familiares de víctimas del atentado a la AMIA y dirigentes de la DAIA mostraron posturas encontradas por la decisión de Mauricio Macri de firmar un decreto para considerar oficialmente al Hezbollah como grupo terrorista, a pocos días de cumplirse 25 años del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el dirigente se refirió al DNU del Gobierno declarando a Hezbollah como organización terrorista: “Estamos esperando hace un tiempo el decreto sobre Hezbollah. Ayer Pichetto nos dijo que está a la firma”. Del mismo modo, indicó: “No sé qué va a pasar con otras organizaciones. Nos parece importante que Hezbolah, imputada por el atentado, sea calificada como terrorista” y afirmó que “que Hezbollah esté o no en el registro no lo hace peligroso”,

Sobre su reunión de ayer con el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, Knoblovits reveló: “Le recordé a Pichetto que él había liderado la votación del Memorándum de Irán en el Congreso”.

Por su parte, la integrante de Memoria Activa, Diana Wassner Malamud, se refirió al decreto y afirmó: “Me preocupa mucho el decreto para declarar terrorista a Hezbollah. Es algo rimbombante cuando se acerca un nuevo aniversario del atentado a la AMIA”. “El decreto sobre Hezbollah es una decisión inconsulta, nunca nos consultan nada a los familiares de las víctimas de la AMIA”, señaló.

Malamud enfatizó que no entiende "la razón del decreto de declarar organización terrorista a Hezbollah más que quedar bien con Estados Unidos” y destacó que “el desastre en la investigación del atentado a la AMIA no fue por impericia, fue una decisión política de que no se sepa qué pasó. Toda la investigación fue un verdadero desastre”.

“Hubo un uso y abuso político de la causa AMIA, incluso en términos electorales y nunca para bien”, indicó Malamud. “Se construyen próceres falsos alrededor del atentado a la AMIA, como Nisman. Hicieron prócer a una persona que no hizo nada, que no investigó nada”, advirtió. Del mismo modo, profundizó que “el memorándum, la muerte de Nisman, es lo que utilizaron siempre”.