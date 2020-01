Aseguran que hay que usar protector solar frente a la computadora, la tablet o el smartphone

En medio de la polémica que generó la posibilidad de que los protectores solares sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), la presidenta de la Asociación Argentina de Dermatología, Graciela Ferraro, aseguró que su uso excede al verano, que hay que utilizarlos cada dos horas y que son necesarios para cuando se está usando el celular.

El protector solar fue uno de los productos que más aumentó por la devaluación macrista, que acumuló una suba de hasta 117% y solo en el año 2016 incrementó su valor seis veces.

Por ese motivo, especialistas afirmaron que buscarán presentar "un proyecto de ley a nivel nacional, junto a otras sociedades científicas, para que eso esté regulado" y estos productos sean incluidos en el PMO de prepagas y obras sociales.

Pese a que en varias provincias las obras sociales los contemplan en ciertos porcentajes, todavía su inclusión no es obligatoria y la propuesta de una subvención estatal generó gran revuelo. Por eso, Ferraro, que también es docente de Dermatología Estética de la Universidad de Buenos Aires, puso luz sobre el tema.

En diálogo con Radio con Vos, la científica aseguró que "es importante que la gente aprenda a usarlo cada dos horas" y destacó que "en general se usa factor 30 o 50, según cada paciente. La diferencia entre ambos es marcada, pero entre uno de 50 o más, no es tanta", explicó.

En ese sentido, aseguró que aún no se comprende cuál es el funcionamiento de la medicina preventiva y cuánto se ahorra el Estado evitando las internaciones. "No se le da importancia a la prevención, no estamos educados para eso", afirmó.

"Hay que usarlo tanto en verano como en invierno. También hay que considerar otro punto, ahora con la tecnología se sumó: las radiaciones electromagnéticas (REM)", apuntó.

Por eso, profundizó y sostuvo que "la gente tiene que usarlo frente a una PC, a una tablet o smatphone. Si bien no va a tener la misma cantidad de emisión que tiene el sol directo, hay que tener en cuenta el tiempo que se está sentado frente a una computadora".

A la hora de elegir un protector, detalló que se pueden "usar los del supermercado, que son más accesibles y que tienen protección UVA y UVB , o los más sofisticados, que tienen UVA, UVB e infrarrojo, hay una amplia gama", aclaró.