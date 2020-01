Arrancó el juicio contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, denunciado por abusos

Empezó el juicio por abusos sexuales contra el otrora poderoso Harvey Weinstein, un pez gordo de Hollywood acorralado por las denuncias de más de una docena de mujeres. La sesión judicial se llevará a cabo en Nueva York y se prevé que podría extenderse durante ocho semanas o más, debido a la gran cantidad de testimonios que se esperan en las audiencias.

El proceso se centrará en una denuncia por violación ocurrida en un hotel de esa ciudad en 2013 y un caso de 2006, en que Mimi Haleyi -entonces secretaría de Weinstein- fue forzada a que le practicase sexo oral. Se espera que la decena de mujeres que realizaron denuncias por agresión sexual contra el productor acudan en calidad de testigos a la causa. Mañana comenzará el proceso de selección del jurado.

Weinstein accedió a la Corte vestido con un traje y corbata oscuros, y caminó desde su coche al edificio del tribunal apoyándose en un andador, ya que acaba de ser operado de una dolencia en la espalda. Antes de llegar al piso 15 de la Corte, tuvo que pasar por delante de una veintena de feministas de grupos como Time's Up, Equality Now o #MeToo, que esperaban a las puertas del tribunal del sur de Manhattan desde temprano con pancartas de "Escucha a las supervivientes" o "Justicia para las supervivientes".

Mientras que las abogadas de las víctimas pretenden demostrar un patrón común en la conducta del magnate, la defensa buscará convencer al jurado la existencia de “una relación continuada” entre él y las mujeres. Entre las figuras que alzaron su voz contra él y se espera que pasen por tribunales se encuentran las actrices Rosanna Arquette, Ellen Barkin, Rose McGowan y la ejecutiva Lucia Evans, quienes impulsaron los reivindicativos movimientos “Time's up” y “Me too”.

Harvey Weinstein se entregó a la Policía en mayo de 2018 y pudo conservar su libertad gracias a una millonaria fianza. Más allá de los hechos,su salud sufrió un deterioro ascendente al punto de haber tenido que ser sometido a una cirugía de espalda. En las últimas semanas, brindó una entrevista a la cadena CNN en donde afirmó que los últimos años “han supuesto una gran oportunidad para la autoreflexión”. "Me doy cuenta ahora de que estaba consumido por mi trabajo, mi firma y mi búsqueda del éxito. Eso me hizo descuidar mi familia, mis relaciones y atacar a la gente a mi alrededor. Llevo en rehabilitación desde octubre de 2017. He aprendido a desprenderme de mi necesidad de control", declaró.

Harvey Weinstein, otrora figura influyente de la industria cinematográfica, podría ser condenado a prisión perpetua.