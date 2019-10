Apareció con vida Abril, la joven que había desaparecido hace seis días

La joven Abril Caballé, que había desaparecido hace casi una semana y era intensamente buscada en la localidad de Punta Indio, fue encontrada a salvo en la casa de una vecina. Por la investigación, habían detenido a un hombre.

La niña de 10 años había desaparecido el miércoles pasado y fue hallada sana y salva en una casa que ya había sido allanada con anterioridad por efectivos de la Policía Bonaerense. En tanto, Emanuel Rivarola fue detenido ayer ante inconsistencias en su declaración ante la fuerza de seguridad.

Abril había desaparecido el miércoles a las cinco de la tarde, en las inmediaciones del balneario El Picaflor, a metros de su casa, según el testimonio que brindó su madre.

"Fuimos a jugar al río después de la escuela. Habrá sido después del mediodía. Y entre que llegamos a casa y volvió para buscar la muñeca pasaron dos o tres minutos. En la playa había algunas personas y no me gustaba porque no hay tantos trabajadores que la conocen. En general los que vivimos acá nos conocemos todos", relató la mujer.

Por ese motivo, habían activado lo que se conoce como "alerta Sofía", que implica difundir la imagen de la joven ante casos que consideran urgentes.