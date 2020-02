Ante una nueva separación, "El Negro" González Oro publicó un manual de instrucciones para salir con él

Una vez más dejaron a Oscar "El Negro" González Oro y el conductor de Radio Rivadavia aprovechó la difícil situación para publicar un curioso desahogo en Instagram titulado "Manual de instrucciones para estar a mi lado". En dicho posteo, arremetió contra su ex novio Julio Guitart, un analista de sistemas de 42 años. La publicación fue acompañada por una foto de él de traje negro, parado al lado de la bandera argentina. La red lo acompañó con mensajes de apoyo y cariño.

El texto que escribió el conductor de Tarde o Temprano no está destinado a nadie (aunque claramente sí lo esta) ya que él mismo escribió "a quien corresponda". “Estoy yo yo”, aseguró el periodista y destacó que “hay dos cosas que no se pueden hacer” en caso de estar a su lado. “Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros -comenzó a enumerar-, huir por una foto en las páginas de espectáculos, o por un informe en la televisión”, indicó quien a principios de mes había presentado a Julio Guitart, un analista de sistemas de 42 años, como su nuevo novio. “Cuando te acercaste a mí, o me buscaste, sabías quién era. Sino tal vez no lo hubieses hecho”, agregó en el primer ítem que escribió.

Además, describió las dos actitudes que lo lastiman: “Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno, y querer ser famoso porque se te va a notar, y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo”. Por su parte, sostuvo que no puede, ni quiere, “dejar de ser el Negrito Oro”, como lo llaman con cariño en el ambiente y sus oyentes. “Quiero ser querido por mi gente como lo soy, gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión, ni cosa por el estilo. Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado”, sumó el conductor.

El pasado 14 de febrero, "El Negro" Oro había celebrado San Valentín en compañía de su última pareja, con quien cortó por motivos desconocidos.