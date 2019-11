Andrea Del Boca dio detalles de la denuncia por abuso contra el padre de su hija y Amalia Granata

La actriz Andrea del Boca y su abogado, Juan Pablo Fioribello, revelaron en el programa de Susana Giménez los detalles de la denuncia de su hija Anna Chiara contra su padre, Ricardo Biasotti, y la mediática Amalia Granata.

Del Boca y su letrado revelaron que los abusos sobre su hija comenzaron cuando ella tenía tres años y se sucedieron hasta los nueve, cuando la Justicia le impuso una restricción a Biasotti. “Ella me contaba cosas y yo las informaba. Ella no podía hacer las denuncias, por eso yo informaba al juez de familia. La Justicia de ese momento, estamos hablando de hace 12 años, era distinta a la actual. Fueron años muy duros y largos”, afirmó.

Y agregó: “Lo que aprendí en este tiempo con la maternidad es que uno tiene que preguntarse para qué y no por qué: hay situaciones que exceden a cualquier tipo de realidad, de entendimiento. La verdad que Anna necesitaba de una mamá todoterreno, una mamá fuerte y que la sostuviera”.

La denuncia por abuso fue realizada por Anna Chiara el jueves pasado jueves mediante la presentación de un escrito en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43. Además sus abogados pidieron la "detención inmediata" para evitar posibles fugas.

El relato de Del Boca fue totalmente escalofriante. Durante la conversación con Giménez contó que con apenas cuatro años, su hija le dibujó la terrible situación que vivía. "Se dibujó durmiendo al lado del padre y la novia de ese momento, desnudos, con todo lo que tiene un hombre y una mujer. Me dijo: ‘Espero tener 18 años porque ahí voy a ser yo y no vos para poder hablar’”, apuntó.

Al tiempo que Fioribello contó parte de los testimonios de Anna Chiara: “Ella declaró ante un juez ‘por favor no me lleven más a lo de mi papá, no quiero verlo’. Destruida, se agarraba de las paredes, cuentan los familiares, porque tenía terror. Ella dice en primera persona que la obligaba a darle besos en la boca hasta los ocho años y que la atemorizaba. Esto está contado por Anna en la denuncia”.

Al respecto, la conductora le preguntó a la actriz si había notado el accionar de Biasotti mientras estuvieron en pareja. En ese sentido, Del Boca resaltó que estuvo "dos meses" con él y que no llegó a conocerlo.

"Lo que es también doloroso es que una mujer joven como Anna con 19 años sale a confesar su dolor y a hacer una denuncia en la Justicia, y cómo la reacción de algunas personas es denigrarla y tratarla de mentirosa”, indicó.

Y su abogado resaltó que nunca vio “una causa de tanta perversión, cinismo y de tanta mentira”. Y agregó: “Ella está absolutamente destrozada pero está muy entera. Los que tenemos experiencias en descubrir delitos sexuales y pedofilia sabemos que hay dos cosas que se dan en la mayoría de los casos. Primero es denigrar y descalificar a la víctima, es decir, bastardear su testimonio. La otra cosa que se da siempre en delitos sexuales es no asumirlo”.

En medio de la entrevista también se estableció una comunicación con Anna Chiara, quien se encuentra en Los Ángeles. “Hablar de esto me moviliza un poquito bastante. Pero no quise dejar de llamar y transmitir mi buena energía a mamá que está hermosa. Besos a Juan por supuesto, y a vos”, dijo la joven.

Asimismo, Fioribello contó una polémica situación que vivió a partir de tomar el caso. “Una persona que tengo en común con Biasotti vino a Puerto Madero, donde tengo muchas reuniones, y me dijo: ‘Escuchame, él tiene una billetera muy grande. Te quiero invitar a tomar un café y te paga los honorarios que te paga Andrea, pero cinco veces más’", detalló.

Y le respondió ante las cámaras: "Vengo de una familia judicial, mi padre es juez, en mi familia entera son todos abogados y la palabra honorarios viene de honor. Mi honor y mi apellido no se venden ni se cambian al mejor postor. Yo defiendo a toda la familia porque no me metería en esto si fuese un circo, por armar show. Creo fervientemente en esto… Ni comprándonos ni intentando hacer falsas denuncias, que me avisaron que van a hacer, nos van a calmar. La persona que hizo esto va a terminar detenida”.

“La gente pregunta por qué no lo dijo antes. Está destruida, tiene miedo. Hace poco fue a una obra de teatro y una persona de parte de este personaje la fue a buscar en persona a la salida y le dijo: ‘Cortémosla, decime cuánto querés pero no hagas la denuncia’. Comprando la voluntad de una nena… Es de locos lo que estamos diciendo”, concluyó.