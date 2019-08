América: la reacción de Fantino y Animales Sueltos cuando Manguel elogió al peronismo

El conductor Alejandro Fantino y los panelistas de Animales Sueltos se rieron y taparon a su compañera Romina Manguel por afirmar que el peronismo "funciona mejor".

En medio del debate en el programa del canal América, Fantino planteó que pese a que hubo gobiernos radicales, peronistas, neoliberales, empresarios y kirchneristas ninguno "funcionó", pero Manguel no coincidió.

Frente al señalamiento de la periodista, su colega Fernando Carnota le retrucó que "no funcionó nada" y la especialista en temas judiciales le contestó: "No podemos ir al reduccionismo de 'no funcionó nada'. En los momentos de crisis, cuando los sectores vulnerables están más golpeados, el peronismo con la reivindicación de la justicia social funciona mejor".

LEA MÁS La broma de Macri a Lacunza en medio de la crisis

No obstante, mientras Manguel intentaba ampliar su explicación, el resto de los integrantes de la mesa comenzó a reirse de ella y elevar la voz por encima de la suya.