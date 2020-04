Amado Boudou habló tras la domiciliaria y cargó contra Techint: "Quieren condicionar al Gobierno"

El ex vicepresidente Amado Boudou brindó su primera entrevista tras pasar a prisión domiciliaria y se refirió a las medidas tomadas por el gobierno ante la pandemia: "El Gobierno lo está haciendo muy bien".

En ese sentido, remarcó: "Hoy, de las medidas de coyuntura, hay que acompañar al Gobierno en todo lo que sea mejorar la distribución del ingreso y fomentar el mercado interno. Vienen momentos de apostar fuerte a la economía interna, a nuestro mercado, a la producción local y de reforzar los derechos laborales".

En declaraciones a El Destape Radio, el economista realizó una crítica sobre los grupos económicos: "Decir que de esta crisis va a salir algo mejor es una tontería. La moneda está girando en el aire. Puede salir algo mejor o peor. El neoliberalismo salió con galera y bastón de la crisis anterior.En 2009 salieron a salvar a los bancos, y como los bancos son grandes anunciantes los medios salieron a decir que se había terminado la crisis".

“Estoy rodeado de mis dos hijos y mi mujer, feliz pero triste porque quedan aún presos políticos"

En ese sentido, Boudou remarcó: "Techint, en pleno coronavirus echando 1.500 personas no es una decisión económica sino política para condicionar al gobierno. Hay sectores de la economía y la política que aún con coronavirus siguen jugando con la vida de los argentinos. Y Techint es la punta de lanza de eso. Hacen operaciones con la opinión publicada, no con la opinión pública. El neoliberalismo ha logrado que los intereses de la clase dominante figuren como sentido común".

Asimismo, dijo: "El capitalismo humano no existe. En el caso de Techint, con funcionarios como Betnaza, iba a decirnos lo que querían hacer y es el único de los Cuadernos que salió indemne. Incluso cuando Betnaza reconoció que habían pagado coimas".

Respecto al reencuentro con su familia con el comienzo de la prisión domiciliaria, consignó: “Estoy rodeado de mis dos hijos y mi mujer, feliz pero triste porque quedan aún presos políticos. Esto es una solución individual para un problema que es colectivo". "Yo estoy en domiciliaria y voy a seguir peleando por mi inocencia. No puede ser que siga un esquema de lawfare y persecución, sobretodo con Cristina. Ayer vimos lo de Correa, que no lo dejan hacer política. A nosotros nos prohibieron hacer política de por vida".

Sobre la situación de la Anses, el ex director de ese organismo afirmó: "Ideas buenas hay muchas veces, pero la recuperación de los fondos de la ANSES fue del gobierno de Cristina. Uno podía pensar que el sistema jubilatorio no podía ser privado, pero tiene que haber luego fuerza política. Yo estaba convencido de que las AFJP no eran buenas para la Argentina y coincidió con que Cristina estaba de acuerdo y con la crisis internacional".

Por último, Boudou pidió: “No dejemos de pelear por los presos políticos".